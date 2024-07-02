Чоловік отримав "бойову" повістку і 9 місяців ховався від мобілізації: чим усе закінчилось

В Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав "бойову" повістку, проте 9 місяців ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду Івано-Франківської області.

За даними суду, у березні 2023 року чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. У вересні 2023 року йому дали "бойову" повістку для відправлення на військову службу, проте житель Прикарпаття 9 місяців ховався від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "кається у скоєному, однак проходити службу в ЗСУ не бажає, так як боїться за своє життя, просить його суворо не карати. Повідомив, що на даний час розлучений, однак має на утриманні одну малолітню дитину".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року позбавлення волі.

Вирок суду

Раніше ми пояснювали, чи можна відмовитися від вручення повістки та які можуть бути наслідки.

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