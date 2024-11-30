Чоловік отримав дві повістки, але уникнув мобілізації: що сталося

В українських судах збільшується кількість справ про ухилення від мобілізації, які завершуються обвинувачувальним вироком про позбавлення волі.

Отримав дві повістки, але не мобілізували. Відмовився отримувати повістку, бо "мобілізація не загальна". Не захотів захищати Україну та почав ображати дружину. Не пішов до армії, бо має поважний вік. Нова порція шокувальних "відмазок" військовозобов’язаних, які не хочуть йти воювати. Всі деталі гучних справ – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Категорично відмовився від мобілізації

Україні бракує людей у війську, виснаженому смертями й пораненнями. Влада ухвалила в травні закон про розширення мобілізації. У документі, зокрема, передбачено "закручування гайок" для тих, хто ухиляється від служби.

Однак, є немало тих, хто з різних причин не хоче йти на війну. Це і скандальна бусифікація, кадри якої регулярно потрапляють у Мережу, і не завжди гідне ставлення до мобілізованих, і розповіді військових про положення справ на фронті. Нагадаю, за законом чоловіки від 18 до 60 років підлягають мобілізації.

Так в Ужгороді до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації. Про це йдеться у вироку Ужгородського суду. За даними слідства, чоловік у червні 2024 року отримав першу повістку, проте він категорично заявив, що не захищатиме Україну. У серпні 2024 року йому вдруге вручили повістку для військової служби за мобілізацією, проте житель Ужгорода вдруге відмовився від призову до армії.

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На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "від служби у ЗСУ відмовляється" і зараз не бажає служити. Підсудний додав, що готовий понести покарання, щоб уникнути мобілізації. Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ (ухилення від призову на військову службу). Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Відмовився від мобілізації та отримав вирок

Ще один кричущий випадок відмови від мобілізації стався у Закарпатській області. Там чоловік відмовився від мобілізації та знущався з дружини. Про це йдеться у вироку Воловецького райсуду Закарпатської області.

За даними суду, 35-річний житель Закарпаття у січні 2023 року категорично відмовився отримувати повістку для відправлення на військову службу. Таким чином він ухилився від мобілізації.

Також він від вересня до листопада 2023 року знущався з дружини, з якою він виховує двох дітей. Житель Закарпаття виганяв жінку з дому та ображав її.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Закарпаття винним за ст. 336 КК України, ст. 126-1 (домашнє насильство) КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Не пішов до ЗСУ, бо "мобілізація не загальна"

Своєю чергою, у Чернігівській області чоловік відмовився отримувати повістку, бо, за його словами, "мобілізація не загальна". За даними суду, в червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Проте коли йому намагалися дати повістку, він відмовився її отримувати та ухилився від призову.

На суді житель Чернігівщини провину заперечив. Він повідомив, що дійсно його визнали придатним до мобілізації, але він відмовився від повістки.

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"Одразу після проходження комісії в приміщенні ТЦК йому дівчина-працівниця ТЦК намагалася вручити повістку. При цьому повідомила, щоб він наступного дня з`явився з речами. Він не знав, що саме була за повістка, але зрозумів, що це було бойове розпорядження для направлення його до військової частини. Він відмовився отримувати повістку, оскільки вважає, що мобілізація в Україні не загальна, а часткова. Служити та воювати він не бажає. Наступного дня з цих же причин до ТЦК він не прийшов. Провину не визнає, оскільки вважає, що відсутні підстави для його мобілізації", – йдеться у матеріалах судової справи.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Відмовився від мобілізації через вік

А у Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через свій вік. Про це йдеться у вироку Зіньківського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Полтавщини ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що йому вже 50 років, він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків. Житель Полтавщини додав, що через свій стан буде лише тягарем для ЗСУ. Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чоловік отримав дві повістки, але його не мобілізували: що трапилося?

Мобілізація хворих

Нещодавно у Мережі розгорівся скандал щодо мобілізації хворих. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко шокував суспільство інформацією про те, що до лав ЗСУ мобілізували людину яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано "розумова відсталість". Ба більше, за словами нардепа, навіть є випадки мобілізації з ВІЛ та відкритою формою туберкульозу.

"Ще одне болюче питання. Це наказ 402 МО який було ухвалено разом з МОЗ. Я не знаю зовнішні фактори за якими приймали це рішення. Бо вже тоді, одразу, керівники ТЦК казали, що це повна дурість. Що маємо, мобілізація з ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину, яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано, "розумова відсталість такого-то ступеня, ускладнена порушенням мовлення, часткова атрофія мозку" і таке інше. Сподіваюсь, що представники МО та МОЗ приділять увагу цьому наказу 402", – написав Федієнко у своєму Telegram-каналі.

Також нардеп запропонував представникам ТЦК виконати будь-яке завдання на полігоні, за умови, що вони не чують, а командир дає команду.

Нагадаємо, Міністерство оборони України наказом №686 затвердило значні зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах. Відтепер визнані непридатними до служби не виключатимуться з військового обліку.

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