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Чоловік отримав дві повістки, але його не мобілізували: що він розповів

Чоловік отримав дві повістки, але його не мобілізували: що він розповів

На Київщині засудили чоловіка через ухилення від мобілізації. Колаж ТСН.ua

На суді чоловік провину визнав.

У Київській області до 3 років позбавлення засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Яготинського районного суду Київської області. 

За даними суду, чоловіка у березні 2024 року визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Київщини так і не прийшов до ТЦК. 

На засіданні суду чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що дійсно отримав дві повістки, проте так і не прийшов до ТЦК. Він зазначив, що ухилився від мобілізації через страх. 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, у Рівненській області засудили чоловіка, який отримав повістку та заплатив поліцейському, щоб той "відмазав" його від мобілізації.

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