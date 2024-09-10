Чоловік отримав дві повістки і відмовився від мобілізації, бо "він бідний і не має за що воювати"

У Вінницькій області чоловік отримав дві повістки та відмовився від мобілізації, аргументуючи це тим, що він "бідним та не має за що воювати". За це його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Барського районного суду Вінницької області у складі.

За даними суду, житель села Івановецького старостинського округу Барської міської ради Вінницької області пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік у квітні та травні 2024 року отримав дві повістки, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення до військовї частини.

На суді чоловік провину визнав лише частково. Він зазначив, що погодився пройти ВЛК, бо нього постійно приходили працівники ТЦК. Його визнали придатним до мобілізації. Житель Вінниччини стверджував, що колись у нього була зламана нога, а тому він "не міг служити". Чоловік підтвердив, що отримав дві повіски, проте ухилився від мобілізації, бо "він бідний, не має ні дружини, ні дітей, тому йому нема за що воювати".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, оскільки був нетверезий.

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