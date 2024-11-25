Чоловік отримав дві повістки та вигадав, як уникнути мобілізації

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

В Ужгороді до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте на суді заявив, що категорично відмовляється від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік у червні 2024 року отримав першу повістку, проте він категорично заявив, що не захищатиме Україну. У серпні 2024 року йому вдруге вручили повістку для військової служби за мобілізацією, проте житель Ужгорода вдруге відмовився від призову до армії.

На суді чоловік провину визнав. Він заявив, що "він служби у ЗСУ відмовляється і зараз не бажає служити. Готовий понести покарання", щоб уникнути мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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