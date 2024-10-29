Чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК: він вигадав кумедну причину та поплатився

Чоловік заявив, що не прийшов до ТЦК, бо "проспав".
У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте не прийшов до ТЦК.
Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.
За даними суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У вересні 2024 року він отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК для відправлення на військову службу. Проте житель Сумщини так і не прийшов до військкомату та ухилився від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він розповів, що не прийшов до ТЦК, бо "проспав". Також він зазначив, що в інші дні до військкомату не приходив.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав жителя Сумщини винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Миколаєві до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації та став студентом, щоб, ймовірно, уникнути призову до армії під час війни.
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