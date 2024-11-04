Чоловік отримав повістку і через паркан втік із території ТЦК: чим усе закінчилось

На суді чоловік визнав, що втік з військкомату.

У Волинській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і втік з території ТЦК.

Про це йдеться у вироку Старовижівського районного суду Волинської області.

За даними суду, чоловік у березні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав повістку та повинен був прибути до військкомату.

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що отримав повістку, "потім його повезли до ТЦК м. Ковель, звідки він втік через паркан, оскільки не мав бажання проходити військову службу".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Вінницькій області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку та заявив, що він погодиться на мобілізацію лише за умови наявності закону про реформу ТЦК.

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