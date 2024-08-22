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Чоловік отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації: на суді він заявив, що "не кається"

Чоловік отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації: на суді він заявив, що "не кається"

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

Чоловік просив суд відпустити його додому.

У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку і майже рік ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Зарічненського районного суду Рівненської області.

За даними суду, в жовтні 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК для відправлення на службу.

На суді чоловік заявив, що дійсно від жовтня 2023 року уникає військової служби. Він заявив, що про вчинен шкодує, і просив суд відпустити його на волю.

Працівник ТЦК підтвердив, що чоловік ухилявся від військової служби. Військовослужбовець після того, як підсудний не прийшов до ТЦК, кілька разів приїжджав до помешкання ухилянта, проте той переховувався від ТЦК.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі. Його взяли під варту в залі суду.

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, на Тернопільщині сержант запасу написав заяву про відмову від мобілізації.

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