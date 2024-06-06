Чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік просив суд його не карати.

У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Криничанського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, 24 жовтня 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У листопаді йому намагались вручити "бойову повістку", проте житель Дніпропетровщини категорично не захотів її отримувати та написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що "дійсно відмовився від проходження військової служби за станом здоров`я, так як, спостерігається у психіатра. Просить суд суворо не карати".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Сумщині "обмежено придатний" чоловік написав заяву про відмову від мобілізації.

Читайте також: