Чоловік отримав повістку і не прийшов до ТЦК через "тяжкий емоційний стан": чи уникнув він мобілізації

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі через ухилення від мобілізації засудили чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК "через тяжкий емоційний стан".

Про це йдеться у вироку Ічнянського райсуду Чернігівської області.

За даними суду, чоловік у лютому 2024 року прийшов до ТЦК для уточнення даних. 6 лютого він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. Він отримав "бойову повістку" та повинен був 7 лютого прийти до військкомату для відправлення на службу по мобілізації, проте ухилився.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Свої дії він пояснив "тяжким емоційним станом через наслідки війни".

Суд встановив, що підозрюваний на обліку у психіатра та нарколога не перебуває.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

"Суд, призначаючи дане покарання, зауважує, що на території України введений та діє воєнний стан, а тому дана категорія кримінальних правопорушень викликає значний суспільний резонанс, у зв`язку з чим покарання і застосування ст. 75 КК України не сприятиме його меті, а саме виправлення та запобігання нових кримінальних правопорушень, як самим обвинуваченим, так і іншими особами", - йдеться у вироку.

Вирок суду

Нагадаємо, на Вінниччині 33-річний чоловік тричі уникав мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд.

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