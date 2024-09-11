Чоловік отримав повістку і рік ховався від ТЦК на заробітках: як все закінчилось

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації та рік ховався від ТЦК.

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, чоловік 14 серпня 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатною до мобілізації. Чоловіку дали повістку, проте він так і не прийшов до ТЦК. Житель Черкащини ж натомість поїхав на заробітки території Миколаївської та Кіровоградської областей.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що дійсно "було вручено повістку про необхідність явки до центру комплектування, однак він на вказану дату не з`явився, оскільки був п`яний. Про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з`явився".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав дві повістки і відмовився від мобілізації, бо "він бідний і не має за що воювати".

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