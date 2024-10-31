Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "не хоче помирати": що вирішив суд

У Черкаській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що не піде до армії, бо "не хоче вмирати".

Про це йдеться у вироку Уманського міськрайонного суду Черкаської області.

За даними суду, у червні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали "бойову повістку", проте житель Черкащини ухилився від призову до армії.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, що "йому було вручено повістку, однак він не з`явився і сказав, що не буде проходити військову службу, так як не хоче вмерти".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію лише за однієї умови.

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