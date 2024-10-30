Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо "заробляє 20 тис. грн і має бронь": чи покарали його

На Полтавщині до 1 року та 6 місяців іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лохвицького районного суду Полтавської області.

За даними суду, у травні 2024 року чоловік пройшов ВЛК та отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він заявив, що "у травні він добровільно з`явився до РТЦК для оновлення даних, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, на підприємстві запевняли, що нададуть бронь після одновлення даних, надали гарантійний лист, проте незважаючи на те, що такого листа він надавав працівникам РТЦК, ті вручили йому бойову повістку, він її отримав, проте вночі у визначену дату на відправку не з`явився, бо розгубився, адже вважав, що буде мати бронь, на даний час він і є заброньованим. Відповідаючи на запитання повідомив, що офіційно працевлаштований, отримує офіційну заробітну плату до 20 тис.грн., і щомісячно по мірі можливості 3-4 тис. грн. донатить".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року та 6 місяців іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Миколаєві до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації та став студентом, щоб, ймовірно, уникнути призову до армії під час війни.

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