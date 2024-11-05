Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через маму: якими були наслідки

У Дніпропетровській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Петриківського районного суду Дніпропетровської області.

Чоловік 13 серпня 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Коли йому дали повістку, він відмовився від призову до армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що відмовився від мобілізації через хвору матір, яка через бюрократичну тяганину не може оформити собі пенсію та перебуває на утриманні сина.

Мати чоловіка це підтвердила. Вона зазначила, що пересувається на милитицях та не може самостійно доглядати за собою.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку і через паркан втік із території ТЦК.

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