Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через свій вік: все закінчилось несподівано

У Полтавській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через свій вік.

Про це йдеться у вироку Зіньківського районного суду Полтавської області.

За даними суду, у березні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Полтавщини ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що йому вже 50 років, він повністю не бачить на одне око, в армії ніколи не служив та вже виховує онуків. Житель Полтавщини додав, що через свій стан буде лише тягарем для ЗСУ.

Суд проаналізував матеріали суду та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Сумах до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який від 2022 року отримував повістки, проте уникав мобілізації.

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