Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації через свій вік: як все закінчилось

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Лебединського районного суду Сумської області.

За даними суду, чоловік 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Йому дали повістку, проте житель Сумщини відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину заперечив та відмовився свідчити. Його захисник на суді наполянав, що чоловіка не мали права мобілізовувати, оскільки йому не виповнилось 27 років.

Працівники ТЦК на це зауважили, що підсудний "перебував на обліку військовозобов`язаних, при проходженні ВЛК для строковиків він був визнаний непридатним до військової служби у мирний час і обмежено придатним у воєнний час, у зв`язку з цим він був переданий на облік військовозобов`язаних, а так як він був військовозобов`язаний, він мав бути призваний і у віці 25 років".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ, його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік прийшов оновити дані у ТЦК і "випадково" отримав повістку.

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