Чоловік отримав повістку і заявив, що перед мобілізацією його повинні безкоштовно вилікувати

В Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації та сховався від ТЦК.

Про це йдеться у вироку Сосницького районного суду Чернігівської області.

За даними суду, у квітні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку і мав їхати на військову службу, проте ухилився від призову.

На суді житель Чернігівщини провину визнав лише частково. Він пояснив, що проходження ВЛК було лише формальністю і до деяких кабінетів він навіть не заходив, проте його все ж визнали придатним до мобілізації. До нього мали приїхати працівники ТЦК для відправлення на службу, проте підсудний того дня втік з дому. Він заявив, що "перш ніж мобілізовувати, його мають вилікувати, він не має грошей, щоб лікуватися самостійно. До закладу охорони здоров`я з приводу лікування не звертався".

Працівники ТЦК підтвердили заяви підсудного. Там зазначили, що чоловіка не було вдома і він не відповідав на телефонні дзвінки. Ввечері призовник перетелефонував і повідомив, що відмовляється від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до 1 року позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. На суді він стверджував, що є баптистом і це забороняє йому брати до рук зброю.

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