Чоловік отримав повістку і заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови: чим це закінчилось

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який заявив, що погодиться на мобілізацію тільки після "повноцінного медогляду".

Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік 16 березня 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Того ж дня житель Закарпаття категорично відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації. Також він написав заяву про відмову від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав частково. Він зазначив, що "вважає, що у нього є кілька хронічних хвороб, а саме він має проблеми з шлунком, кишківником, легенями та психікою, медичне обстеження його ВЛК було проведено формально і швидко. Він лікарям повідомляв, що у нього є проблеми зі здоров`ям, у той же час не скаржився конкретно на якесь захворювання. Після цього він не звертався за медичною допомогою до лікарів, які не мають відношення до ТЦК, не пропонував пройти незалежне медичне обстеження за своїми скаргами, хоча має договір із сімейним лікарем".

Також суд врахував заяву, в якій йшлось, що чоловік вимагає "надати йому змогу пройти медичну комісію ВЛК в повному обсязі". Мовляв, саме це є причиною відмови від призову.

Суд не встановив порушень у роботі ВЛК. А тому жителі Закарпаття визнали винним за статтею 336 ККУ і засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК категорично відмовився від повістки та заявив, що не хоче воювати.

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