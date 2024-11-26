Чоловік отримав повістку та разом із поліцейським вигадав хитрий план, як уникнути мобілізації

Чоловіка також засудили за ухилення від мобілізації.

У Рівненській області засудили чоловіка, який отримав повістку та заплатив поліцейському, щоб той "відмазав" його від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Радивиліського районного суду Рівненської області.

За даними суду, 29 січня 2024 року підозрюваний отримав повістку. Тоді він звернувся до поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, щоб той допоміг йому уникнути мобілізації. За це правоохоронець вимагав у підозрюваного 1000 доларів хабаря.

Матеріали суду

У матеріалах суду вказано, що підсудний та коп зустрілись у селі на Тернопільщині. Тоді призовник заплатив поліцейському 1000 доларів "за реалізацію злочинного механізму щодо реєстрації слідчим ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області кримінального провадження, вжиття заходів щодо подальшого притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, сприяння у подальшому засуджені, що в сукупності унеможливить його призов під час мобілізації в особливий період і проходження військової служби".

Підсудний під час досудового слідства провину визнав та уклав угоду з прокурором.

Суд визнав жителя Рівненищини винним за ч. 1 ст. 369 КК України та засудив до 42 500 грн штрафу. Відомо, що чоловіка також засудили до іспитового терміну через ухилення від мобілізації.

Про те, чи покарали поліцейського, у матеріалах суду не вказано.

Нагадаємо, у Дрогобичі Львівської області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, але категорично відмовився від мобілізації.

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