Чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію лише за однієї умови

У Житомирі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації. Він стверджував, що міг би прийти до ТЦК, якби у нього була можливість полікувати зуби.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду м. Житомира.

За даними суду, чоловіка визнали придатним до мобілізації. У липні 2023 року він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК.

На суді житель Житомира заявив, що у нього були претензії до ВЛК. Він стверджував, що лікарі його не оглядали, а лише "ставили штампи про придатність до мобілізації". Підсудний заявив, що у нього є проблеми із зубами, проте лікарка-стоматологиня "над ним лише посміялась". Чоловік додав, що якби йому дали можливість полікувати зуби, можливо він би не ухилявся від мобілізації. Також він закликав суд відпустити його на волю, бо "не вчинив нічого такого".

На суді стоматологиня заявила, що вона так не поводилась під час спілкування з призовником. Голова ВЛК теж наполягала, що у чоловіка не має причин для відстрочки від мобілізації.

Працівник ТЦК заявив, що підозрюваний "не прибув до пункту збору, із заявами про причини не прибуття не звертався, на телефонні дзвінки не відповідав, за місцем проживання був відсутній, у зв`язку з чим матеріали були направлені до правоохоронного органу".

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Миколаєві до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації та став студентом, щоб, ймовірно, уникнути призову до армії під час війни.

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