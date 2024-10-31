Чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію за однієї умови: суд відпустив його на волю

На суді чоловік провину не визнав, але суд все одно відпустив його, встановивши лише іспитовий термін.

У Вінницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та заявив, що він погодиться на мобілізацію лише за умови наявності закону про реформу ТЦК.

Про це йдеться у вироку Бершадського районного суду Вінницької області.

За даними суду, 1 серпня 2023 року ВЛК визнала чоловіка придатним до мобілізації. У вересні 2023 року він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік свою провину не визнав. Він заявив, що "вважає, що вимоги працівників ТЦК є незаконними через відсутність чинного закону про реформу військоматів, діяльність ТЦК не передбачена жодним законом. А тому, ТЦК наразі не мають жодних повноважень і діють поза правовим полем, тобто незаконно, що стало причиною невизнання ним такого органу, як державного, та виконувати вказівки працівників ТЦК є порушенням ст. 60 Конституції України. Вважає себе невинним та просить суд виправдати його з підстав відсутності в його діях складу злочину, передбаченого ст. 336 КК України".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Чоловіка відпустили на волю, призначивши 3 роки іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік отримав повістку та заявив, що погодиться на мобілізацію лише за однієї умови.

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