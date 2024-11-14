Чоловік отримав повістку, звільнився з роботи та "зник" для ТЦК: чим це закінчилось

У Сумській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

За даними суду, у жовтні 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації та дали йому повістку для відправлення на військову службу. Проте він так і не прийшов до ТЦК та рік ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він розповів, що навесні 2023 року проходив ВЛК, яка визнала його тимчасово непридатним до мобілізації. Його відправили на лікування. Восени чоловік знову пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації і працівники ТЦК вручили йому повістку. Житель Сумщини зазначив, що був готовий до служби, проте перед відправленням до нього зателефонувала сестра та розповіла, що її чоловік у лікарні, бо його непідготованого кинули на передову. Тоді зі слів підсудного, він вирішив ухилитися від мобілізації.

Він "вимкнув телефон, оформив на роботі офіційно відпустку та перейшов виконувати обов`язки оператора АЗС на іншу заправочну станцію у м. Суми". Зголом працівники ТЦК його все ж розшукали та повідомили про кримінальну справу.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Читайте також: