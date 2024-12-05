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Чоловік отримав три повістки та відмовився від мобілізації через "політику війни": як його покарали

Чоловік отримав три повістки та відмовився від мобілізації через "політику війни": як його покарали

Мобілізація в Україні / Колаж ТСН.ua

На суді чоловік зазначив, що не планує захищати Україну.

В Одесі до 3 років позбавлення волі покарали чоловіка, який отримав кілька повісток, проте категорично відмовився від мобілізації. 

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Одеси. 

За даними суду, у липні 2024 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Після цього йому тричі давали повістку, проте він не приходив до ТЦК. 

На суді чоловік провину визнав. Він зазначив, що "не з`являвся до ТЦК так, як вважає політику війни помилковою, не бажає приймати участь у війні, і якщо йому знову вручать повістку, то він не з`явиться до ТЦК". 

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, засуджений в Україні отримав повістку та вдруге відмовився від мобілізації

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