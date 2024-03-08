Чоловік переїхав працівника ТЦК машиною, а потім з товаришем напав на військкомів з сокирою (відео)

На Булквині чоловік напав на військових у формі, ймовірно – працівників ТЦК.

Скандали під час мобілізації продовжують набирати обертів і починають уже відверто лякати. Так, у Мережі з'явилося відео з Чернівецької області, де чоловік напав на військових у формі, ймовірно – працівників ТЦК.

На кадрах видно, як один чоловік сидить верхи на коні і тримає у руках сокиру, а напроти нього стоять двоє військових у формі. Очевидно, вони про щось сперечалися.

Як раптом на дорозі з'являється "Нива" і мчить просто на військкомів. Одному вдалося відскочити, а іншого автівка зачепила і він впав.

Потім водій розвернувся, вийшов з машини і став гамселити військкомів твердою стороною сокири разом із другом, який сидів на коні. Також чоловіки повибивали вікна в автівці військкомів.

"Пі***аси, приїжджають сюди, шукають. Іди на**й звідси, бо тебе заріжу", – кричать селяни до військкомів.

Осторонь стоять ще двоє чоловіків у формі з автоматами і поліцейський, але у конфлікт вони не втручалися. "Викликай групу реагування, або на 102 дзвони", – скаржаться вони один до одного.

На Буковині чоловік переїхав працівника ТЦК машиною, а потім напав з сокирою

Видання "Чернівецький промінь" зазначає, що інцидент стався на блокпосту ТЦК.

Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент та не підтвердив що чоловіки у формі мають стосунок до мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, що в Одесі, ймовірно, працівники ТЦК виманили та затримали чоловіка, відключивши світло у його квартирі.

Також повідомлялося, що у Львові працівники військкомату посеред вулиці заштовхали до мікроавтобуса чоловіка, а він несамовито кричав "люди, рятуйте". Пізніше в ТЦК прокоментували інцидент і запевнили, що конфлікт спровокував сам перехожий.

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