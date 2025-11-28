Чоловік “під прикриттям поліції” тричі купував інтим у борделі: чим це закінчилось

На Донеччині поліція тричі проводила слідчий експеримент у борделі / © УНІАН

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок місцевій мешканці, яка була викрита на організації звідництва з метою наживи. Жінка, використовуючи інтернет-ресурси, займалася посередництвом у наданні платних сексуальних послуг. Суд визнав її винною, але призначив покарання з іспитовим терміном.

Поліція тричі проводила «слідчий експеримент», щоб викрити сутенерку

Як встановило слідство, приблизно влітку 2024 року громадянка вирішила заробляти на організації інтимних послуг. Вона поширювала інформацію про можливість їх надання за грошову винагороду на спеціалізованому інтернет-ресурсі.

«Жінка почала поширювати інформацію на інтернет-ресурсі про можливість надання сексуальних послуг її подругами за грошову винагороду», — йдеться у матеріалах справи.

Порушення були зафіксовані правоохоронцями в ході спеціального слідчого експерименту у квітні та травні 2025 року. Чоловік, діючи під прикриттям, тричі скористався послугами сутенерки, щоразу перераховуючи оплату в розмірі 5000 гривень на вказані банківські картки. Потім він приходив до квартири, де йому надавали інтимні послуги. Таким чином, була доведена діяльність підсудної як посередника («звідництво для розпусти з метою наживи»).

Визнання провини та вирок

Жінку звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 302 КК України (Звідництво для розпусти з метою наживи).

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала свою провину і підтвердила, що дійсно сприяла «добровільному спілкуванню та вчиненню розпусних дій раніше незнайомих між собою осіб з метою наживи».

Слов’янський міськрайонний суд призначив жінці покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі.

Однак, на підставі ст. 75 КК України, суд дійшов висновку, що перевиховання обвинуваченої можливе без ізоляції від суспільства. Жінку було звільнено від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.