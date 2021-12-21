Чоловік під виглядом жінки чіпляється до дітей: у Львові невідомий проникає до шкіл та змушує учнів роздягатись

Наразі його розшукують правоохоронці.

У Львові невідома людина ходить школами та пристає до дітей. Подібний інцидент стався двічі.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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“Міські управління освіти та культури виявили факти проникнення невідомої особи в дві львівські школи. Також зафіксовано інциденти між учнями шкіл та цією людиною. Усі відеоматеріали управління надали правоохоронним органам та Ювенальній превенції у Львівській області”, — підкреслили в пресслужбі Львівської міської ради.

Пізніше в соцмережах з'явилася інформація, що до шкіл заходить чоловік, переодягнений у жінку. У жіночому туалеті він змушує неповнолітніх при ньому роздягатися.

"Пробрався в туалет, стопанув дівчинку і змусив її роздягатися, під приводом що він/вона нібито лікар", — написали користувачі соцмереж.

Нагадаємо, що у Сумській області мати через суд змусила дочку допомагати їй грошима.

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