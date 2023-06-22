Чоловік підірвав гранату в магазині на Житомирщині: важко поранена мама трьох дітей (фото)

Чоловік вимагав у продавчині дати в борг алкоголь і сигарети, однак отримав відмову і підірвав гранату.

На Житомирщині 20 червня п’яний чоловік підірвав гранату у магазині, внаслідок чого постраждав сам і серйозні поранення отримала продавчиня.

Про це начальник Нацполіції в Житомирській області Олег Трачук повідомив на брифінгу.

За його словами, у селі Закутинці Бердичівського району 58-річний чоловік зайшов до місцевої крамниці і вимагав у 27-річної продавчині дати в борг сигарети та алкоголь. Працівниця магазину відмовила клієнту. Тоді чоловік вийшов із приміщення, а потім повернувся вже з гранатою. В якийсь момент пролунав вибух.

Внаслідок вибуху самому чоловікові відірвало кисть руки, також є інші поранення.

"А продавчиня, яка має троє малолітніх дітей, перебуває в критичному стані, втратила багато крові, має осколкові поранення", – зауважив Трачук.

Медики вже прооперували жінку і є надія, що вона житиме.

У поліції зауважили, що в день інциденту продавчиня не взяла на роботу із собою дітей, хоча зазвичай це робила.

Чоловік, який підірвав гранату, не зміг пояснити свої дії через те, що був п’яним. Його затримано і попередньо дії зловмисника кваліфікують як замах на вбивство. За це чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення.

"Встановили попередньо, що чоловік взяв гранату у свого товариша. Обидва не є військовослужбовцями. У товариша, мешканця цього ж села, було виявлено та вилучено цілий арсенал зброї. Він також затриманий у порядку статті 208 КПК", – розповів Трачук.

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня в Києві стався вибух у 16-поверхівці, внаслідок якого загинули двоє і постраждали четверо людей. Також пошкоджено чотири квартири на кількох поверхах. За попередніми даними, причина вибуху – витік газу. На місці триває ліквідація наслідків та розбирання завалів.

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