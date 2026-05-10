Чоловік підірвав гранату посеред вулиці: поранені поліцейські та цивільний

В Охтирці на Сумщині стався вибух гранати під час інциденту за участі місцевого жителя та правоохоронців. На місці події працюють слідчі та оперативні служби.

Поліція Сумської області повідомила про це 10 травня.

За попередніми даними, до правоохоронців надійшов виклик про чоловіка, який перебував на одній із вулиць міста з гранатою. На місце прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції, дільничний офіцер та представник Управління поліції охорони.

Вибух під час переговорів

Під час спроби встановити контакт і провести перемовини чоловік привів вибуховий пристрій у дію. Внаслідок детонації поранення отримав сам підривник, троє поліцейських та один цивільний.

Усіх постраждалих оперативно госпіталізували, їм надають медичну допомогу.

Наразі розслідування триває. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та походження вибухового пристрою.

