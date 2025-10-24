Чоловік підірвав гранату в поїзді на Житомирщині: є жертви і багато поранених

Фото з місця підриву гранати в поїзді в Овручі / © ДПСУ

В Овручі Житомирської області 24 жовтня чоловік підірвав гранату у поїзді, внаслідок чого є загиблі і 12 поранених. На місці інциденту працюють правоохоронці.

Про це повідомляють «Суспільне», «Українська правда», Держприкордонслужба.

Пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька сказала «Суспільному», що на місці підриву гранати працюють слідчо-оперативні групи поліції Житомирщини, відділу поліції номер 1 Овруча Коростенського райуправління поліції. Встановлюються всі обставини події.

Кількість загиблих та поранених

Речниця МВС України Мар’яна Рева у коментарі «УП» повідомила, що є інформація про п’ятьох загиблих.

Водночас у ДПСУ інформують про чотирьох жертв вибуху: це сам підривник, прикордонниця та двоє цивільних.

Подробиці від ДПСУ

У Держприкордонслужбі повідомили, що чоловік підірвав невідомий вибуховий пристрій під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Підривником виявився житель Харкова, якого нещодавно затримували за спробу порушення держкордону на західній ділянці.

Внаслідок вибуху загинули прикордонниця, двоє цивільних. Підривник помер у кареті швидкої допомоги.

Поранення отримали двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних. Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

До слова, раніше у Запоріжжі під час конфлікту чоловік висмикнув чеку з гранати і вклав боєприпас у руки своїй знайомій. Граната вибухнула: жінка загинула від травм, а двоє очевидців у під’їзді дістали осколкові поранення. Зловмисника швидко розшукали та затримали.