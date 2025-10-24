- Дата публікації
Чоловік підірвав гранату в поїзді на Житомирщині: є жертви і багато поранених
За даними поліції, жертвами вибуху гранати в поїзді стали п’ятеро людей. А прикордонники інформують про чотирьох загиблих.
В Овручі Житомирської області 24 жовтня чоловік підірвав гранату у поїзді, внаслідок чого є загиблі і 12 поранених. На місці інциденту працюють правоохоронці.
Про це повідомляють «Суспільне», «Українська правда», Держприкордонслужба.
Пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька сказала «Суспільному», що на місці підриву гранати працюють слідчо-оперативні групи поліції Житомирщини, відділу поліції номер 1 Овруча Коростенського райуправління поліції. Встановлюються всі обставини події.
Кількість загиблих та поранених
Речниця МВС України Мар’яна Рева у коментарі «УП» повідомила, що є інформація про п’ятьох загиблих.
Водночас у ДПСУ інформують про чотирьох жертв вибуху: це сам підривник, прикордонниця та двоє цивільних.
Подробиці від ДПСУ
У Держприкордонслужбі повідомили, що чоловік підірвав невідомий вибуховий пристрій під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції «Овруч». Підривником виявився житель Харкова, якого нещодавно затримували за спробу порушення держкордону на західній ділянці.
Внаслідок вибуху загинули прикордонниця, двоє цивільних. Підривник помер у кареті швидкої допомоги.
Поранення отримали двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних. Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.
До слова, раніше у Запоріжжі під час конфлікту чоловік висмикнув чеку з гранати і вклав боєприпас у руки своїй знайомій. Граната вибухнула: жінка загинула від травм, а двоє очевидців у під’їзді дістали осколкові поранення. Зловмисника швидко розшукали та затримали.