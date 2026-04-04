Чоловік підірвався на ворожому дроні на Сумщині, наїхавши на нього: в ОВА розповіли деталі

Поранений 68-річний чоловік — у стані середньої тяжкості.

Світлана Несчетна
Уламки російського дрона

У Шосткинському районі на Сумщині медичну допомогу отримує поранений 68-річний чоловік. Сьогодні зранку у Свеській громаді він наїхав на ворожий безпілотник, який у цей момент здетонував.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Поранений — у стані середньої тяжкості.

«Є таймер самознищення»: інженер пояснив, чому вибухають збиті дрони

Збиті російські дрони можуть залишатися смертельно небезпечними навіть після падіння. Вони здатні вибухнути у будь-який момент через вбудовані механізми самознищення або датчики.

Фахівці закликають українців не підходити до таких об’єктів і негайно повідомляти служби. Про це «Суспільному» розповів провідний інженер з льотних випробувань Андрій, який з міркувань безпеки не називає своє прізвище.

За словами інженера, у безпілотниках встановлюється спеціальна плата ініціації, яка відповідає за детонацію. Вона може бути розміщена у будь-якій частині дрона, а спрацювати — через десятки різних факторів. Серед них — датчики наближення, вібрації або зміни положення. Будь-який рух, дотик чи навіть звук можуть спричинити вибух.

Окрему небезпеку становить таймер самознищення. За словами інженера, після збиття дрон може вибухнути через певний час, і людина, яка опиниться поруч у цей момент, ризикує життям.

Також сучасні безпілотники можуть мати датчики присутності людини. У такому випадку детонація відбувається навіть без фізичного контакту — достатньо просто підійти близько.

«Тобто навіть якщо його механічно зміщувати, він не спрацює. Але як тільки людина підійде, він зрозуміє цю присутність і буде детонація», — пояснив експерт.

Фахівець наголошує, що такі пристрої можуть залишатися активними тривалий час — іноді до тижня після падіння, залежно від конструкції та джерела живлення.

Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області зафіксували смертельний випадок через детонацію бойової частини безпілотника під час російської атаки на область. Вибух БпЛА забрав життя чотирьох людей, які хотіли його роздивитися.

Раніше у Корюківському районі Чернігівської області зафіксували небезпечний випадок після падіння ворожого безпілотника. Місцеві мешканці намагалися розібрати збитий українськими військовими БпЛА на запчастини та злити з нього пальне.

