Чоловік під час побачення жорстоко зґвалтував 16-річну дівчину

У Миколаївській області до 7 років та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який під час зустрічі зґвалтував 16-річну дівчину.

Про це йдеться у вироку Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області.

За даними суду, у квітні 2024 року у Вознесенську на Миколаївщині чоловік зустрівся із 16-річною дівчиною. Там на березі річки, погрожуючи неповнолітній ножем, чоловік затягнув її зарості та жорстоко зґвалтував. Потерпіла звернулась до поліції. Точний вік нападника у матеріалах суду не вказано, проте відомо, що це "молодий чоловік".

На суді нападник провину визнав, проте відмовився свідчити.

Потерпіла розповіла, що вона познайомилась з кривдником рік тому, коли їй було 15 років. Вони часто разом гуляли та спілкувались. Дівчина зазначила, що одразу сказала чоловіку про свій вік та те, що вона навчається у школі. Неповнолітня розповіла, що нападник навіть вітав її з днем народження. Проте, коли вони зустрілись у квітні 2024 року, то чоловік погрожував її ножем та зґвалтував. Вона просила покарати ґвалтівника, оскільки боїться його.

Адвокат підсудного ж наполягав, що його клієнт нічого не знав про вік дівчини.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.3 ст.152 КК України. Його засудили до 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Крім того ґвалтівник повинен сплатити понад 51 тис. грн за проведення судових експертиз.

Вирок суду

Нагадаємо, в Україні до довічного позбавлення волі засудили батька через моторошний злочин проти своїх доньок: він зґвалтував двох дівчаток, віком 12 та 14 років.

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