Чоловік побили ногами під час "заходів оповіщення": що кажуть в поліції (відео)
Серед учасників інциденту з побиттям лежачого чоловіка були двоє працівників поліції.
У селі Рудківці Стрийського району, що на Львівщині, під час заходів оповіщення, які проводили працівники ТЦК за участі поліцейських, чоловіка жорстоко побили ногами.
Відповідне відео з’явилося в соцмережах.
На опублікованих кадрах видно чоловіка, що лежить на землі, а над ним стоять троє інших людей. Один з них завдає лежачому ударів ногами, не дозволяючи звестися на ноги.
На іншому відео чоловіка заштовхують в легковий автомобіль. Біля авта чоловік і жінка, які намагаються спілкуватися з працівниками ТЦК та поліцейськими, але їх грубо відштовхують.
У коментарях до відео стверджують, що одним із учасників цієї ситуації був заступник начальника сектору реагування патрульної поліції Жидачева.
У поліції Львівської області підтвердили цей інцидент, зазначивши, що він стався у середу, 8 квітня, у Стрийському районі «під час проведення заходів оповіщення».
Також у повідомленні йдеться, що серед учасників цієї події були двоє працівників поліції.
«Проводиться службове розслідування, у рамках якого буде надано правову оцінку діям правоохоронців», — повідомили у поліції, зазначивши, що громадянин, до якого було застосовано неправомірні дії, від написання заяви відмовився.
Нагадаємо, на Київщині стався черговий інцидент за участю представників територіального центру комплектування (ТЦК). У Мережі з’явилися кадри, на яких двоє чоловіків у військовій формі та поліцейський переслідують цивільного.