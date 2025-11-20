Чоловік до смерті побив немовля співмешканки: який вирок суду

Чоловік до смерті побив 8-місячне немовля: суд виніс вирок / © Офіс Генерального прокурора

Благовіщенський районний суд виніс вирок чоловіку, який смертельно побив восьмимісячного сина своєї співмешканки. За скоєне його засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Проте, керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк, який виступав державним обвинувачем, вважає призначений строк несправедливим і наполягав на застосуванні найвищої міри покарання. Прокуратура вже готує апеляцію на це рішення суду.

За даними слідства та результатами експертиз, смерть дитини настала внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми. У суді довели, що немовля зазнавало багаторазових ударів, а його смерть не була випадковістю. Ян Стрелюк підкреслив, що прокуратура наполягає на довічному ув’язненні, оскільки вважає, що у справах про вбивство дітей компроміси неприпустимі.

«Життя дитини — це абсолютна цінність, яку держава має захищати понад усе. У таких справах не може бути компромісів — лише справедливе покарання», — заявив Стрелюк.

Керівник обласної прокуратури також додав, що довічне ув’язнення для вбивці дитини є не лише карою, але й важливим попередженням для суспільства.

«Суспільство повинно бути впевненим: життя дитини — святе, а держава не дозволить його знецінити», — наголосив він.

