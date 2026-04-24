Чоловік почав ґвалтувати падчерку, коли їй було 9 років: фото

Насильство над малолітньою / © Київська обласна прокуратура

Реклама

У Хмельницькій області 46-річного чоловіка звинуватили в тому, що він упродовж двох років вчиняв щодо малолітньої падчерки сексуальне насильство. Поліцейські вже оголосили йому підозру.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Як встановило слідство, вперше чоловік зґвалтував дівчинку ще у 2022 році, коли їй було всього 9 років.

Реклама

«Упродовж двох наступних років мали місце й повторні випадки. Нещодавно мати потерпілої дізналась про дії чоловіка і звернулась до правоохоронців», — повідомили у поліції.

Працівники поліції затримали підозрюваного. Йому оголошено підозри за ч.ч. 4, 6 ст. 152 (зґвалтування) ККУ.

© Національна поліція Хмельницької області

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі.

На період розслідування зловмисника взяли під варту без права внесення застави.

Реклама

