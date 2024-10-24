Чоловік показував статевий орган та бив поліцейського ременем: його суворо покарали через витівки

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка через хуліганство посеред вулиці. Він показував поліції свій статевий орган, вдарив копа склоочисником та ременем.

Про це йдеться у вироку Корюківського районного суду Чернігівської області.

Чоловік оголився та бив копів

За даними суду, чоловік у червні 2025 року "посеред вулиці справив свої природні потреби, безпідставно словесно чіплявся до перехожих та працівників поліції, висловлювався образливими та нецензурними словами, зіпсував бланки протоколів про адміністративні правопорушення, повністю оголив своє тіло, демонстрував статевий орган, зупинив рух вантажного автомобіля та відламав склоочисник з нього".

Що розповів підозрюваний

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що "справляв природні потреби біля магазину, перебував в алкогольному сп`янінні. Біля нього зупинилася поліцейський автомобіль та працівники поліції вступили з ним у розмову, і склали постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності. Під час розмови поліцейські зачепили його гідність і обвинувачений почав оголюватися, висловлюватися нецензурною лайкою. Тікаючи від поліцейських, вибіг на проїзну частину дороги, зупинив вантажний автомобіль, відірвав склоочисник та вдарив поліцейського. Потім знову побіг від поліцейських замахуючись на них ременем із власних штанів. Після чого працівники поліції повалили його на землю та зв`язали руки тим самим ременем і відвезли до відділу поліції".

Свідчення підозрюваного на суді підтвердили і поліцейські.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали справи та свідчення підозрюваного і потерпілих копів. Чоловіка визнали винним за ч. 3 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 КК України. Його засудили до 2 років та 6 місяців позбавлення волі. Проте оскільки засуджений перебував на іспитовому терміні через інший злочин, його відправили до в'язниці на 3 роки.

Вирок суду

Нагадаємо, у Житомирі чоловік влаштував секс-танці в аптеці.

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