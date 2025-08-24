Чоловік порізав ножем двох жінок та рятувальників: як поліцейські його нейтралізували

42-річний чоловік напав із ножем на людей і підпалив поле / © Pixabay

У Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей, серед них двоє рятувальників ДСНС.

Поліція Дніпропетровської області п ро це повідомила 24 серпня.

За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно на полі, що призвело до поширення вогню та створило загрозу життю людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС для ліквідації пожежі, чоловік напав на них із ножем. Один рятувальник отримав ножове поранення, інший – тілесні ушкодження.

Під час подальшого розвитку подій зловмисник напав на власного батька, спричинивши йому поранення.

На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП. Правоохоронці намагалися зупинити нападника, проте він чинив опір і нападав на них. Поліцейський здійснив попереджувальні постріли в повітря, після чого застосував табельну зброю. 42-річний чоловік отримав смертельні поранення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчі надають правову оцінку діям учасників. Призначено службове розслідування, про інцидент повідомлено ДБР.

