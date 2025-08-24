ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
459
Час на прочитання
1 хв

Чоловік порізав ножем двох жінок та рятувальників: як поліцейські його нейтралізували

У Карпівській громаді нападник із ножем поранив жінок та рятувальників — поліція застосувала зброю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловік порізав ножем двох жінок та рятувальників: як поліцейські його нейтралізували

42-річний чоловік напав із ножем на людей і підпалив поле / © Pixabay

У Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей, серед них двоє рятувальників ДСНС.

Поліція Дніпропетровської області про це повідомила 24 серпня.

За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножові поранення двом жінкам, після чого підпалив сіно на полі, що призвело до поширення вогню та створило загрозу життю людей.

Коли на місце прибули рятувальники ДСНС для ліквідації пожежі, чоловік напав на них із ножем. Один рятувальник отримав ножове поранення, інший – тілесні ушкодження.

Під час подальшого розвитку подій зловмисник напав на власного батька, спричинивши йому поранення.

На місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП. Правоохоронці намагалися зупинити нападника, проте він чинив опір і нападав на них. Поліцейський здійснив попереджувальні постріли в повітря, після чого застосував табельну зброю. 42-річний чоловік отримав смертельні поранення.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчі надають правову оцінку діям учасників. Призначено службове розслідування, про інцидент повідомлено ДБР.

Нагадаємо, у Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус. Внаслідок ДТП 8 людей постраждали, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика.

Раніше у Вінниці стався гучний скандал з поліцією. Там поліція зупинила водія, який перебував у розшуку ТЦК. Перехожі у відповідь влаштували мітинг.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie