Чоловік посеред вулиці зґвалтував 17-річну дівчину, яка поверталась додому: його слова шокують

На суді житель Харківщини намагався виправдатись, мовляв, він посварився зі співмешканкою і його "переклинило". Що вирішив суд?

У місті Зміїв Харківської області до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який посеред вулиці зґвалтував 17-річну дівчину.

Про це йдеться у вироку Зміївського районного суду Харківської області.

За даними суду, потерпіла у листопаді 2024 року напав на 17-річну дівчину. Потерпіла намагалась чинити опір, проте чоловік затягнув її на територію колишнього дитячого садка та зґвалтував. Згодом мати дівчини почала її шукати та почувши крик, кривдник втік з місця події.

На суді чоловік провину визнав. Житель Харківщини заявив, що хоча офіційно одружений, проте його дружина мешкає за кордоном, а він проживає із співмешканкою, яка нібито "йому зраджує". Того дня він посварився із своєю обраницею та не хотів йти додому.

"В цей момент, приблизно об 11 годині вечора, він помітив раніше незнайому йому потерпілу і його "переклинило", тобто пам`ятаючи образу на свою співмешканку, він вирішив зґвалтувати цю дівчину", - йдеться у матеріалах суду.

Після злочину він не перепросив у потерпілої, проте на суді провину визнав.

Дівчина на засідання суду не прийшла.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України. Його засудили до 9 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, окупант ґвалтував 21-річну жительку Харківщини, а потім вивіз у секс-рабство до РФ.

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