Чоловік прийшов до ТЦК і заявив, що його "не мобілізують через Бога": як це закінчилось

На суді чоловік заявив, що він готовий сісти до в'язниці.

У Запоріжжі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте уникав мобілізації.

Про це йдеться у вироку Хортицького районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, чоловік у травні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Він категорично відмовився отримувати повістку та не прийшов на відправлення до військової частини. У червні 2024 року ситуація повторилась.

На суді чоловік провину визнав. Він пояснив, що його батько був католиком, а тому він завжди мав релігійні погляди. Згодом підсудний став "свідком Єгови". У травні 2024 року чоловіку порадили прийти до ТЦК та отримати відстрочку від мобілізації "через релігійні погляди". Коли він прийшов - його відправили на ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації та дали повістку. Чоловік стверджував, що він нічого не підписував, а коли до нього приїхала поліція, він знову поїхав до ТЦК, де вкотре відмовився від мобілізації. Житель Запоріжжя заявив, що він не може служити через релігійні погляди, але може працювати "психологом після завершення війни та надати користь бійцям". Чоловік заявив, що він не боїться в'язниці та матиме час для саморозвитку, проте служити не буде.

Суд проаналізував матеріали справи визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Львівській області до 3 років позбавлення волі засудили 41-річного чоловіка, якого спочатку військові частини відмовлялись брати на службу, а згодом він проігнорував повістку, оскільки був нетверезий.

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