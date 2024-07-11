Чоловік прийшов до ТЦК оновити дані, але отримав штраф в 17 тисяч грн

У Рівненській області чоловік з'явився до ТЦК для уточнення своїх військово-облікових даних. Проте на нього склали протокол за ч. 3 ст. 210 КУпАП за те, що він 2021 року не став на облік військовозобов’язаних.

Про це пише видання sud.ua.

Видання зазначає, що чоловік звернувся до суду з позовом до ТЦК про скасування штрафу в 17 тисяч грн, накладеного постановою ТЦК від 27 травня 2024 року.

Однак ТЦК у відзиві вказало, що позивач 8.02.2011 був взятий на облік призовників та набув статус призовника. Відповідно до ст. 15 Закону "Про військовий обов`язок та військову службу" в редакції від 20.03.2020, призовнику необхідно було самостійно з'явитися навіть якщо повістка не надійшла протягом 10 днів від моменту початку відповідного чергового призову,

"У зв'язку з цим призовною комісією було вирішено звільнити позивача від призову на строкову військову службу у зв`язку із досягненням 27-річного віку, як не розшуканого", - пишуть журналісти.

У результаті проти позивача складено протокол про адміністративне правопорушення.

Чоловіка поставлено на військовий облік і видано тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

Нагадаємо, в Україні від 24 лютого 2022 року діє воєнний стан, який зобов’язує всіх чоловік призовного віку з’являтися до військкомату для оновлення своїх даних. Військове керівництво наголошує: через те, що велика кількість чоловіків досі добровільно не оновили дані, в країні цей процес врегульовують видачею повісток.

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