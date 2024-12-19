Чоловік прийшов оновити дані у ТЦК і "випадково" отримав повістку: все закінчилось несподівано

На суді чоловік стверджував, що "боявся бути у ТЦК і підписав усі документи".

У Чернігові до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Чернігова.

За даними суду, у квітні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Жителю Чернігівщини також вручили повістку, проте він ухилився від призову.

На суді чоловік провину заперечив та заявив, що він не отримував повістку. Він заявив, що 2023 року прийшов до ТЦК, щоб оновити дані. Документи він передав військовому, який згодом повернувся та видав йому на підпис "якийсь документ". Згодом виявив, що йому не повернули військовий квиток, проте більше не приходив до ТЦК, бо "боявся".

"Коли він спілкувався із військовим, він дуже нервував, бо наслухався від тих осіб, що були у ТЦК, що нікого не випускають та іншого подібного, через те, що він нервував, він був неуважним до тих документів, які підписував, що це були за документи, сказати не може, чи була повістка - не пам`ятає, але йому її не вручали", - йдеться у свідченні чоловіка.

Житель Чернігівщини стверджував, що у нього хвороба ніг та йому потрібна операція, а тому він не може служити в армії.

Чоловік надав суду документи про те, що він тимчасово втратив працездатність через "хронічну варикозну хворобу вен лівої нижньої кінцівки ІІ ступеню та потребує хірургічного втручання".

Проте суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

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