Чоловік "прокатав" електричкою фрагмент боєприпасу: що було далі

У Дніпропетровській області чоловік знайшов у полі фрагмент боєприпасу та вирішив привезти його до Вільногірська електричкою. Після приїзду чоловік викликав надзвичайників.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на коментар від поліції Дніпропетровщини.

Як поінформували правоохоронці, чоловік виявив у полі фрагмент боєприпасу. Знахідку він перевіз електричкою до Вільногірська, після чого викликав рятувальників.

У поліції уточнили, що цей фрагмент не містив бойового комплекту та не становив небезпеки.

Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет

Правоохоронці наголошують: якщо ви помітили невідомий або підозрілий предмет, слід:

негайно зателефонувати за номерами 101 або 102 і повідомити про знахідку;

попередити людей поруч та за можливості позначити або обгородити місце;

відійти на безпечну відстань і чекати прибуття спеціалістів.

Категорично заборонено:

користуватися відкритим вогнем або палити поблизу;

торкатися предмета, підіймати, пересувати чи бити його;

намагатися самостійно знешкодити небезпечну знахідку.

До слова, на Рівненщині підліток отримав важкі травми через вибух підривача гранати, який він знайшов та взяв до рук. Дитину госпіталізували з ампутацією пальців. ДСНС та фахівці з розмінування FSD акцентували: будь-які невідомі предмети смертельно небезпечні, їх категорично заборонено чіпати чи переміщувати, навіть якщо вони здаються «бракованими».