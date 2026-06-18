Чоловік розстріляв з автомата будівлю ТЦК на Хмельниччині: чим це закінчилось

Чоловік, який влаштував стрілянину біля ТЦК та СП на Хмельниччині / © Національна поліція Хмельницької області

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У Хмельницькій області правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який влаштував стрілянину з автомата по будівлі ТЦК та СП у Летичеві. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Ввечері 17 червня поліція отримала повідомлення про стрілянину в селищі Летичів. На місце події оперативно прибули патрульні, слідчо-оперативна група та спецпризначенці.

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Правоохоронці з’ясували, що невідомий чоловік прийшов до місцевого ТЦК, дістав із рюкзака автомат та відкрив вогонь у бік будівлі. Після скоєного він утік.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили місцеперебування стрільця та затримали його. Як з’ясувалося, правопорушником є 31-річний місцевий мешканець. У нього вилучили зброю.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

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До слова, у Львові суд призначив рік умовного терміну студенту, який під час конфлікту у приміщенні ВЛК побив двох працівників ТЦК. Конфлікт виник, коли у хлопця, який мав документи про навчання, у системі «Резерв+» не відобразилася відстрочка, а військові спробували забрати у нього телефон. Під час бійки студент зламав одному військовому кістки обличчя, через що той переніс операції та втратив чутливість частини обличчя, а іншому завдав легких тілесних ушкоджень.

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