Чоловік ще у березні 2022 року отримав повістку, але його не мобілізували: що сталось

На суді чоловік стверджував, що він не ховався від мобілізації.

У Кривому Розі до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку ще 2022 року, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу від 7 грудня 2024 року.

За даними суду, у березні 2022 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. Він отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК і до грудня 2024 року уникав призову на військову службу.

На суді чоловік провину не визнав. Він заявив, "що 07.03.2022р. отримав повістку, якою викликався до Інгулецького ОРТЦК на 08 березня 2022р., 08.03.2022р. з`явився, але через свято 8 березня відправок не було та його відправили додому, нових повісток не видавали та він більше ніде не розписувався. На 11.03.2022р. йому повістки не вручали, від мобілізації не ухилявся".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік у ТЦК заявив, що готовий до мобілізації лише за однієї умови.

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