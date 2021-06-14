Чоловік схопився за стовп і ковзнув на землю: у Рівному водій збив пішохода і навіть не зупинився (відео)

Чоловік переходив дорогу по пішохідному, як раптом його зибло авто.
У Рівному водій на авто Dacia збив чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході. Опісля цього кермувальник навіть не зупинився. ДТП сталась на кільці в районі вулиць Відінська-Курчатова-Мірющенка.
Відео інциденту з'явилось сьогодні ,14 червня, на сторінці rivne_1283 в Instagram.
На кадрах помітно, як авто здійснило наїзд на пішохода, але водій з машини так і не вийшов і поїхав далі. Водночас помітно, що автомобіль травмував пішохода - чоловік зайшов на узбіччя і схопився за електричний стовп, після чого ковзнув на землю.
Нагадаємо, у Львові водій спричинив ДТП з потерпілими і втік, а його пасажир танцював на потрощеному авто.