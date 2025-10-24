Чоловік сяде за ґрати за розбещення дітей

Зловмисника затримано / © pixabay.com

Жителя Дніпра засуджено до 7 років ув’язнення — його звинуватили у сексуальному насильстві щодо 10-річної та 11-річної дівчаток.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

«Суд виніс вирок 52-річному уродженцю Дніпра, якого обґрунтовано обвинувачували у сексуальному насильстві стосовно 10-річної та 11-річної дівчаток», — йдеться у повідомленні відомства.

До поліції надійшло повідомлення про розбещення малолітніх дівчаток у місті Мукачево.

«Злочин трапився за місцем проживання однієї з потерпілих. Дівчата перебували у кімнаті, як раптом до них увійшов чоловік — гість матері. Він почав торкатися до тіл обох дітей. Злякавшись, вони вибігли з квартири та повідомили про подію батькам іншої дівчинки, які одразу й звернулися до поліції», — додали правоохоронці.

Слідчі встановили, що зловмисник неодноразово здійснював сексуальне насильство над малолітніми.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину та призначили покарання — сім років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області затримано чоловіка, який не так давно вийшов з тюрьми, і вчинив сексуальний злочин — зґвалтував дитину на кладовищі.

А на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував дитину своїх сусідів. Зловмисник заманив дівчинку до себе додому, а тоді вчинив сексуальне насилля.