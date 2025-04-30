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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чоловік скористався безпорадним станом постраждалого від ракетного удару: що він зробив

Обвинувачений перебував поблизу місця, куди ворог завдав ракетних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
затриманий злодій у Сумах

Затриманий злодій у Сумах / © Сумська обласна прокуратура

У місті Суми 45-річний чоловік скористався безпорадним станом постраждалого від ракетного удару і вкрав його смартфон.

Про це повідомили у прокуратурі Сумської області.

Цинічний злочин було скоєно під час кривавої ракетної атаки російської терористичної армії на Суми у Вербну неділю, 13 квітня.

«Обвинувачений перебував поблизу місця, куди ворог завдав ракетних ударів. Попри те, що після трагедії багато людей потребували допомоги, він, діючи з особливим цинізмом, скориставшись безпорадним станом одного з постраждалих, викрав у нього смартфон, який лежав поблизу на землі», — йдеться у повідомленні.

Підозрілу поведінку чоловіка помітили працівники поліції, які затримали його і виявили під час поверхневого огляду викрадений телефон.

Дії затриманого чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

На вирок суду він чекатиме під вартою у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, під час терористичного удару по Сумах 13 квітня, який призвів до загибелі 35 мирних мешканців, росіяни застосували ракети з касетними боєприпасами.

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