Чоловік з п'ятимісячним немовлям у візочку провалилися під лід на Дніпрі (фото, відео)

На Полтавщині, в місті Горішні Плавні, на річці Дніпро поліцейські разом з небайдужим рибалкою врятували життя 45-річному чоловіку та його п'ятимісячному онуку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Полтавській області.

"Місцева жінка почула, що хтось прохає про допомогу та одразу повідомила про це до поліції, на лінію "102". На місце події негайно прибув наряд групи реагування патрульної поліції відділу №2 Кременчуцького райуправління", - розповідають правоохоронці.

Фото: Головне управління Національної поліції в Полтавській області

Свідки розповіли, що під кригу провалився чоловік з візочком, де перебувала дитина.

Чоловік із дитиною потрапили у воду на значній відстані від берега. На їх порятунок кинулися місцевий рибалка та поліцейські, які прибули на виклик. Діставши з крижаної води чоловіка та дитину, їх одразу передали медикам, які госпіталізували обох до лікарні.

"В крижану пастку потрапили місцевий чоловік 1977 року народження та його онук Ілля, якому лише 5 місяців. За інформацією лікарів, їх життю нічого не загрожує. Наразі з родиною працюють ювенальні поліцейські, які з'ясовують обставини та причини події", - повідомили в управлінні.

Наприкінці 2022 року у Миколаївській області сталась ДТП, в якій загинуло п'ятеро людей.

За даними слідства, водій автомобіля не впорався з керуванням, через що авто впало у річку: водій, дві жінки та двоє дівчат, віком 5 і 7 років загинули.

А на Рівненщині автомобіль наїхав на 11-річного хлопчика. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.

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