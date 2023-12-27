Чоловік у балаклаві розстріляв з автомата автівку на Дніпропетровщині: водій загинув (фото)

У поліції не підтверджують і не спростовують, що вбивство водія легкового автомобіля було замовним.

Увечері в середу, 27 грудня, близько 18-ї години до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 на Дніпропетровщині невідомий чоловік в балаклаві з автоматичної зброї розстріляв легковий автомобіль.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

За інформацією поліції, невідомий вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів, попередньо з автомата з глушником. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

Розстріляна автівка на Дніпропетровщині / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Як повідомила в коментарі ТСН.ua речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська, в поліції не підтверджують і не спростовують, що вбивство водія легкового автомобіля було замовним. Особу убитого вже встановили, але не повідомляють.

Для розшуку та затримання злочинця в Дніпропетровській області запроваджено спеціальну поліцейську операцію.

Нагадаємо, восени 2022 року у Києві водій Lexus застрелив військового під час дорожнього конфлікту.

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