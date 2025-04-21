Чоловік у Кропивницькому носив із собою гранатомет та погрожував перехожим: чим все закінчилось

П’яний чоловік влаштував конфлікт біля житлового будинку / © Freepik

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У Кропивницькому чоловік у стані алкогольного сп’яніння посеред вулиці розпочав конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички він дістав з автомобіля зброю та почав погрожувати оточуючим.

Про інцидент повідомила пресслужба ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно з попередніми даними, п’яний чоловік влаштував конфлікт біля житлового будинку, після чого дістав предмети, схожі на автомат, ручний протитанковий гранатомет, набої до автоматичної зброї та ніж. Свідки інциденту одразу викликали поліцію.

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На місце події оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які затримали зловмисника на місці.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження, а чоловіку вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині 10-річний хлопчик замінував лікарню.