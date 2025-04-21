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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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209
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1 хв

Чоловік у Кропивницькому носив із собою гранатомет та погрожував перехожим: чим все закінчилось

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
П’яний чоловік влаштував конфлікт біля житлового будинку

П’яний чоловік влаштував конфлікт біля житлового будинку / © Freepik

У Кропивницькому чоловік у стані алкогольного сп’яніння посеред вулиці розпочав конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички він дістав з автомобіля зброю та почав погрожувати оточуючим.

Про інцидент повідомила пресслужба ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно з попередніми даними, п’яний чоловік влаштував конфлікт біля житлового будинку, після чого дістав предмети, схожі на автомат, ручний протитанковий гранатомет, набої до автоматичної зброї та ніж. Свідки інциденту одразу викликали поліцію.

На місце події оперативно прибули патрульні та слідчо-оперативна група, які затримали зловмисника на місці.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження, а чоловіку вже повідомлено про підозру. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині 10-річний хлопчик замінував лікарню.

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