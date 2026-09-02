Чоловік у розшуку ТЦК хоче повернутися до України: чи затримають його на кордоні

Як повернутися до України зі статусом розшуку ТЦК

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Українці, які перебувають за кордоном, можуть повернутися додому без ризику миттєвого потрапляння на фронт. Для цього потрібно заздалегідь зняти статус розшуку та правильно оформити відстрочку. Перетин державного кордону не означає неминучої мобілізації навіть для тих, хто перебуває в базі ТЦК.

Про це розповів кандидат юридичних наук Євген Филипець.

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Що чекає на чоловіків у розшуку під час в’їзду до України: як зняти статус

Чоловіки призовного віку, які тривалий час мешкають за межами батьківщини, часто побоюються затримання безпосередньо на прикордонному пункті та подальшого примусового доставлення до військкомату.

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Проте легалізувати власне становище та перетнути кордон цілком реально без крайніх заходів, якщо закрити всі юридичні «хвости» завчасно.

За словами адвоката Євгена Филипця, найбільшою перешкодою для багатьох стають саме активний статус розшуку та відсутність можливості оформити окремі види відстрочок на відстані.

Чи можливо отримати відстрочку з-за кордону

Частина військовозобов’язаних має змогу уточнити облікові дані та подати заяву на відстрочку віддалено — за допомогою смартфона. Якщо йдеться про народження третьої дитини, процедуру легко пройти через застосунок «Резерв+».

Водночас у складніших випадках — наприклад, при оформленні догляду за хворими батьками або в разі загибелі близького родича на війні — законодавство вимагає виключно особистої присутності.

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Громадянин зобов’язаний самостійно відвідати ЦНАП. Якщо ж людина має статус розшукуваної й намагається в’їхати в країну, її можуть затримати прямо на прикордонному контролі ще до візиту до державної установи.

Як зняти розшук ТЦК онлайн

Щоб уникнути затримання під час перетину кордону, Євген Филипець радить врегулювати юридичний статус ще до в’їзду до України. У разі відсутності доступу до застосунку «Резерв+», адвокат може направити офіційний запит, щоб перевірити наявність відкритих проваджень чи адмінпорушень.

Зняти розшук дистанційно можна трьома шляхами:

Оскаржити факт порушення правил військового обліку за наявності достатніх правових підстав. Застосувати ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення — якщо від моменту виявлення порушення минуло понад три місяці, справу мають закрити через закінчення строків притягнення до відповідальності. Дистанційно визнати провину, сплатити штраф та автоматично анулювати розшук.

Чимало громадян, які виїхали два-три роки тому, помилково вважають себе злочинцями, оскільки за місцем їхньої реєстрації в Україні регулярно надходили повістки. Однак юрист запевнив, що саме по собі ігнорування викликів не є криміналом.

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«Якщо ви легально виїхали за кордон, не проходячи ВЛК, не маючи бойової повістки, це не може підпадати під 336-ту статтю Кримінального кодексу України», — констатує Євген Филипець.

Кримінальне покарання та реальний строк за цією статтею загрожують лише тим громадянам, які, перебуваючи в Україні, пройшли ВЛК, отримали мобілізаційне розпорядження і лише після цього ухилилися від призову. Решта випадків належить до категорії адміністративних правопорушень.

Отже, повернення до України без проходження ВЛК потребуватиме виключно врегулювання адміністративних суперечок, а не захисту від кримінального переслідування чи ув’язнення.

Що робити, якщо ТЦК повторно оголосили у розшук після штрафу

Нагадаємо, ТЦК можуть оголошувати українських чоловіків у розшук за порушення правил військового обліку. Проте на порталі Юристи.UA зазначають, що повторне внесення особи до розшуку з тієї ж самої причини — особливо після сплати відповідного адміністративного штрафу — є неправомірним.

Такий адміністративний розшук має тимчасовий характер і повинен анулюватися після виконання вимог законодавства або закінчення визначеного терміну.

На практиці військовозобов’язані стикаються з випадками, коли після закриття справи та сплати штрафу в застосунку «Резерв+» одразу з’являється новий статус розшуку за неявку за повісткою. За словами юристів, це може бути наслідком як неправомірних дій ТЦК, так і технічного збою в роботі застосунку.

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